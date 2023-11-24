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        İç Anadolu'da Öğretmenler Günü kutlandı

        Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 12:16 Güncelleme: 24.11.2023 - 12:16
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        İç Anadolu'da Öğretmenler Günü kutlandı
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        Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Sivas'ta İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener ve öğretmenler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

        Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde devam eden kutlamalarda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, emekli öğretmenlere teşekkür belgesi verildi, aday öğretmenler yemin etti.

        - Yozgat

        Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

        - Kırıkkale

        Kırıkkale'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Tören, İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın’ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla sona erdi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam eden etkinlikte, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı okundu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Aydın, emekli ve aday öğretmenlerin konuşma yaptığı programda, Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran tarafından emekli öğretmenlere plaket ve Hizmet Şeref Belgesi takdim edildi, aday öğretmenler yemin etti.

        Tiyatro gösterisi ve müzik dinletisinin ardından sona eren törene, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        - Kayseri

        Kayseri’de 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse tarafından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

        Karaköse, beraberindeki öğretmenlerle Vali Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.

        - Nevşehir

        Nevşehir'de Hükümet Konağı Atatürk Anıtı önündeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı anıta çelenk sundu.

        Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde devam eden etkinlikte, Nevşehir Lisesi öğretmenlerinden Erdal Karaca, kaleme aldığı şiiri okudu.

        Öğrencilerin öğretmenlik mesleğinin önemini konu alan tiyatro oyununu sahnelemesinin ardından halk oyunu ekibi gösteri sundu.

        Müzik dinletisinden sonra Nevşehir Valisi Ali Fidan, emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi takdim etti.

        - Niğde

        Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Vali Cahit Çelik, İl Kültür Merkezi'nde devam programda yaptığı konuşmada, öğretmenlerin öğrenciler için birer rol model ve önder olduğunu ifade etti.

        Programda öğrenciler, müzik dinletisi ve halk oyunu gösterisi sundu, aday öğretmenler yemin etti, emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi verildi.

        - Kırşehir

        Kırşehir'de Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı sinevizyon gösterisinin ardından aday öğretmenler meslek yemini etti.

        Kırşehir Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan video gösteriminden sonra kentteki öğretmenlerin oluşturduğu koro, konser verdi.

        Program, emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi takdimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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