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        Suşehri'nde ihtiyaç sahibi 700 öğrenciye giysi yardımı yapıldı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde ihtiyaç sahibi 700 öğrenciye kışlık giysi yardımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 12:17 Güncelleme: 23.11.2023 - 12:19
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        Suşehri'nde ihtiyaç sahibi 700 öğrenciye giysi yardımı yapıldı
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde ihtiyaç sahibi 700 öğrenciye kışlık giysi yardımı yapıldı.

        Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'in girişimleri ve Türk Kızılay Suşehri Şubesi organizasyonunda, Türk Kızılay İstanbul Şubesi tarafından ilçede ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere, bot, mont, pantolon, gömlek, kazak, bere ve şapkadan oluşan giysi paketleri gönderildi.

        Belediye hizmet binası önünde yapılan törene katılan Suşehri Kaymakamı Ahmet Korkmaz, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Belediye Başkanı Fazlı Yüksel de 2016 yılından bugüne kadar bu tür organizasyonu yaptıklarını belirterek, okul idareleri tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi dağıtıldığını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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