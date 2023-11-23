Sivas'ta eşini darbettiği iddia edilen kişi trafik kazasında yaralandı

Sivas'ta eşini darbettiği öne sürülen kişi trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, H.İ. Yunus Emre Mahallesi'nde eşi D.İ'yi darbetti.

D.İ. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polislerin şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı sırada, H.İ'nin kullandığı 58 NP 542 plakalı otomobil Sivas-Erzincan kara yolunun Organize Sanayi Bölgesi'nde yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra tarlaya savruldu.

Kazada yaralanan H.İ. hastanede tedavi altına alındı.

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