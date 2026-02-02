Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

        Sivas'ta yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 12:02 Güncelleme: 02.02.2026 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ta yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı.

        Yavuz Selim İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca ikinci dönemin "Bayrak Sevgisi" temasıyla başlayacağının duyurulması dolayısıyla okullara ellerindeki Türk bayraklarıyla gitti.

        Arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşan öğrencilerin heyecanlı oldukları gözlendi.

        Okul Müdürü Süleyman Öcalan, yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin milli, manevi ve kültürel değerlerle bütünleşmiş, birlik, beraberlik ve kardeşlik bilinci gelişmiş bireyler olarak yetişmelerini hedeflediklerini söyledi.

        Öcalan, eğitim öğretim yılının ikinci döneminin hayırlı olmasını dileyerek, "Yeni dönemin ilk gününden itibaren bir hafta boyunca okulumuz Türk bayraklarıyla donatılacak. Resim, şiir ve afiş çalışmalarıyla öğrencilerimiz bayrak sevgisini yaşayarak öğrenecekler." dedi.

        - Gemerek'te öğrenciler heyecan yaşadı

        Gemerek ilçesinde de yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı.

        Yurter Özcan Ortaokulu'nda düzenlenen törende, öğrencilere Türk bayrağının anlamı, tarihi ve milli birlik açısından taşıdığı değer anlatıldı.

        Öğretmenler tarafından yapılan sunumlarda, bayrağın bağımsızlığın ve egemenliğin simgesi olduğu vurgulanarak, milli değerlere sahip çıkmanın önemi üzerinde duruldu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Veliler suç duyurusunda bulundu! Öğrenci tuvaletine kamera!
        Veliler suç duyurusunda bulundu! Öğrenci tuvaletine kamera!
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Agbadou transferinde sıcak gelişme!
        Agbadou transferinde sıcak gelişme!
        Bir bebeğe daha darp tespiti! Hemşire değil canavar!
        Bir bebeğe daha darp tespiti! Hemşire değil canavar!
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Belediye otobüsüne ateş açan uzman çavuşa 3 suçtan dava!
        Belediye otobüsüne ateş açan uzman çavuşa 3 suçtan dava!
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Polise destek için komando da gitti! 2. raund: 11 yaralı!
        Polise destek için komando da gitti! 2. raund: 11 yaralı!
        Dehşetten 4 gün önceki mesajlar ortaya çıktı!
        Dehşetten 4 gün önceki mesajlar ortaya çıktı!
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Restoranda servis ücreti istisnası
        Restoranda servis ücreti istisnası
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        2026 iyi başlamadı
        2026 iyi başlamadı
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Soğuk havada bir anda çevrilen kontak anahtarının faturası ağır olabilir
        Soğuk havada bir anda çevrilen kontak anahtarının faturası ağır olabilir
        Kaza böyle geliyorum dedi Sivas'ta meydana gelen zinzirleme trafik kazasınd...
        Kaza böyle geliyorum dedi Sivas'ta meydana gelen zinzirleme trafik kazasınd...
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 37 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 37 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Gürün çengeli Kangal köpeklerine can simidi oluyor
        Gürün çengeli Kangal köpeklerine can simidi oluyor
        Kedilerin beslendiği evde yangın; 26 kedi öldü
        Kedilerin beslendiği evde yangın; 26 kedi öldü
        Sivas'ta iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Sivas'ta iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü