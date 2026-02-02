Sivas'ta yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

Sivas'ta yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı.



Yavuz Selim İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca ikinci dönemin "Bayrak Sevgisi" temasıyla başlayacağının duyurulması dolayısıyla okullara ellerindeki Türk bayraklarıyla gitti.



Arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşan öğrencilerin heyecanlı oldukları gözlendi.



Okul Müdürü Süleyman Öcalan, yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin milli, manevi ve kültürel değerlerle bütünleşmiş, birlik, beraberlik ve kardeşlik bilinci gelişmiş bireyler olarak yetişmelerini hedeflediklerini söyledi.



Öcalan, eğitim öğretim yılının ikinci döneminin hayırlı olmasını dileyerek, "Yeni dönemin ilk gününden itibaren bir hafta boyunca okulumuz Türk bayraklarıyla donatılacak. Resim, şiir ve afiş çalışmalarıyla öğrencilerimiz bayrak sevgisini yaşayarak öğrenecekler." dedi.



- Gemerek'te öğrenciler heyecan yaşadı



Gemerek ilçesinde de yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı.



Yurter Özcan Ortaokulu'nda düzenlenen törende, öğrencilere Türk bayrağının anlamı, tarihi ve milli birlik açısından taşıdığı değer anlatıldı.



Öğretmenler tarafından yapılan sunumlarda, bayrağın bağımsızlığın ve egemenliğin simgesi olduğu vurgulanarak, milli değerlere sahip çıkmanın önemi üzerinde duruldu.







