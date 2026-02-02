Habertürk
        Sivas'ta iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Sivas'ta iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Sivas'ta iki katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Giriş: 02.02.2026 - 00:51 Güncelleme: 02.02.2026 - 00:51
        Sivas'ta iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Sivas'ta iki katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Çarşıbaşı Mahallesi 8’inci Sokak'ta N.H.’ye ait 2 katlı müstakil evin üst katında yangın çıktı.

        İçerisinde sadece kedilerin yaşadığı öğrenilen evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangında 26 kedi dumandan zehirlenerek öldü. İtfaiye ekiplerince kurtarılan ve dumandan etkilenen 10 kedi ise kentteki bir veterinerde tedavi altına alındı.












        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

