        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Yıldız Dağı hafta sonu kayakseverlerle doldu

        Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

        Giriş: 01.02.2026 - 16:33 Güncelleme: 01.02.2026 - 16:33
        Yıldız Dağı hafta sonu kayakseverlerle doldu
        Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

        Merkeze 58 kilometre uzaklıkta bulunan bölgeye gelen vatandaşlar, kayak ve snowboard yaparak karın keyfini doyasıya çıkardı. 5'i profesyonel 7 pistin açık bulunduğu merkezde, bazı vatandaşlar kızakla kayarak zaman geçirdi.

        Kayak merkezinde, 2 bin 551 ile 1636 metre uzunluğunda 2 telesiyej, 804 metre teleski, Dünya Kayak Federasyonu standartlarına uygun kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe, restoran ve 25 bungalov bulunuyor.

