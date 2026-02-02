Habertürk
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 37 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 37 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışmalar sürüyor.

        02.02.2026 - 10:59
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 37 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışmalar sürüyor.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 37 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

        Çalışmalarda, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

        Görevliler, sürücülerden dikkatli olmalarını ve uyarılara riayet etmelerini istedi.

