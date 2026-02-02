Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 40 koyun telef oldu

        Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 40 koyun telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 14:10 Güncelleme: 02.02.2026 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 40 koyun telef oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 40 koyun telef oldu.

        İlçeye bağlı Deliilyas beldesinde Ebubekir Zor'a ait ağılın çatısı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

        İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

        Telef olan 40 koyun, iş makineleri ve vatandaşların yardımıyla enkazdan çıkarıldı.

        Ağıldan çıkarılan 5 koyunun da yaralı olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Üzerine koltuk düşen Ebrar öldü! Annesi kusurlu çıktı!
        Üzerine koltuk düşen Ebrar öldü! Annesi kusurlu çıktı!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        İstanbul'da kar havası... Peki yağacak mı? İşte o sorunun cevabı!
        İstanbul'da kar havası... Peki yağacak mı? İşte o sorunun cevabı!
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Altınları çaldı, 45 gün sonra yakalandı
        Altınları çaldı, 45 gün sonra yakalandı
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!

        Benzer Haberler

        Üzerinde kar biriken ağıl çöktü, 40 koyun öldü
        Üzerinde kar biriken ağıl çöktü, 40 koyun öldü
        Ahırın çatısı çöktü: 40 koyun 15 kuzu telef oldu
        Ahırın çatısı çöktü: 40 koyun 15 kuzu telef oldu
        Sanal kumar bağımlılığında 18-35 yaş aralığı ilk sırada yer alıyor
        Sanal kumar bağımlılığında 18-35 yaş aralığı ilk sırada yer alıyor
        Sivas'ta yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
        Sivas'ta yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
        Soğuk havada bir anda çevrilen kontak anahtarının faturası ağır olabilir
        Soğuk havada bir anda çevrilen kontak anahtarının faturası ağır olabilir
        Kaza böyle geliyorum dedi Sivas'ta meydana gelen zinzirleme trafik kazasınd...
        Kaza böyle geliyorum dedi Sivas'ta meydana gelen zinzirleme trafik kazasınd...