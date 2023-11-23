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        Sivas Valisi Şimşek'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 12:23 Güncelleme: 23.11.2023 - 12:23
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        Sivas Valisi Şimşek'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
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        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Şimşek mesajında, insan eğitmenin, doğruyu, güzeli aktarmanın dolayısıyla tüm toplumun geleceğini hazırlamanın son derece onurlu ve kutsal bir görev olduğunu belirtti.

        Eğitimin, toplumsal uyanış ve çağdaş dünyayla bütünleşmenin temel aracı, öğretmenlerin ise bu zorlu sürecin en önemli tamamlayıcı unsurları olduğunu vurgulayan Şimşek, "Öğretmenler bilginin, ilerlemenin, sevginin öncüleri, toplumun bütün kesimlerine yol gösteren önder ve örnek kişiliklerdir." ifadesini kullandı.

        Şimşek, toplumu kucaklayan, başarılı, erdemli ve ahlaklı nesillerin yetişmesinin, öğretmenlerin üstün gayreti ile mümkün olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Nitekim Başöğretmen Atatürk’ün öğretmenliği 'irfan ordusu' şeklinde nitelendirmesi de aynı bakış açısını ifade etmektedir. Şüphesiz, kendisini ülkesine yabancılaştırmadan geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’sini kuracak olan nesiller, öğretmenlerimizin ellerinde şekillenerek, geleceğe ışık olacaktır. İnanıyorum ki muasır medeniyet seviyesine ulaşma yolunda her geçen gün azim ve kararlılıkla ilerleyen, bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir devlet haline gelen ülkemiz de Türkiye Yüzyılı'nda eğitim başta olmak üzere tüm sektörlerde çığır açmaya devam edecek, büyük Türkiye hedefimize kıymetli öğretmenlerimizin çabası ve emekleriyle yetişen nesiller sayesinde ulaşacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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