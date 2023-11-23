Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Akıncılar Belediye Başkanı Şen'in ağabeyi vefat etti

        Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen'in vefat eden ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 17:03 Güncelleme: 23.11.2023 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akıncılar Belediye Başkanı Şen'in ağabeyi vefat etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen'in vefat eden ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı.

        Beyin kanaması sonucu bir süredir hastanede tedavi gören Mustafa Şen, hayatını kaybetti.

        Şen'in cenazesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Akıncılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze törenine Şen'in ailesi, Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, bazı ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Yediemin otoparklarında yeni süreç!
        Yediemin otoparklarında yeni süreç!
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        Kulüp başkanının cenazesinde davul zurna çalındı
        Kulüp başkanının cenazesinde davul zurna çalındı
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Gazze konusunda ülkesini suçladı
        Gazze konusunda ülkesini suçladı
        Kuzey Kore, Güney Kore ile 2018'de imzaladığı askeri anlaşmadan çekildi
        Kuzey Kore, Güney Kore ile 2018'de imzaladığı askeri anlaşmadan çekildi
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Baba ile oğul 1 saat arayla öldü!
        Baba ile oğul 1 saat arayla öldü!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Yeni soğuk hava cephesi kapıda! Kış gibi bir pazar bizi bekliyor
        Yeni soğuk hava cephesi kapıda! Kış gibi bir pazar bizi bekliyor
        Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! "Babamı, kardeşimi öldürdü, sıra bizde!"
        Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! "Babamı, kardeşimi öldürdü, sıra bizde!"
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var

        Benzer Haberler

        Sivas Belediye Başkanı Bilgin'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        Sivas Belediye Başkanı Bilgin'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        Sivas Valisi Şimşek, Zara ilçesini ziyaret etti
        Sivas Valisi Şimşek, Zara ilçesini ziyaret etti
        Sivas Valisi Şimşek'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        Sivas Valisi Şimşek'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        Suşehri'nde ihtiyaç sahibi 700 öğrenciye giysi yardımı yapıldı
        Suşehri'nde ihtiyaç sahibi 700 öğrenciye giysi yardımı yapıldı
        Sivas'ta eşini darbettiği iddia edilen kişi trafik kazasında yaralandı
        Sivas'ta eşini darbettiği iddia edilen kişi trafik kazasında yaralandı
        Sivas'ta köprü duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Sivas'ta köprü duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı