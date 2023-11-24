Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Karaca'dan kira artışı açıklaması

Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, vakıflara ait ev ve iş yerlerindeki kira artışlarına yönelik eleştirileri doğru bulmadığını bildirdi.

Karaca, bölge müdürlüğünde düzenlediği toplantıda, vakıflara ait ev ve iş yerlerinin kira bedelinin 5 yılda bir belirlediğini söyledi.

Rayiç bedeli düşük olan taşınmazlardaki kira rayiçlerinin Vakıflar Genel Müdürlüğünün belirlediği oranda güncellendiğini aktaran Karaca, "Yapılan işlem, Türkiye genelinde kira sözleşmelerinin 5 yılda bir değişiminden kaynaklanan kira artışı değil, güncellemedir. Bu güncellemeleri de biz Sivas olarak mütalaa ettik. Sivas'ın şartları içerisinde nasıl mütalaa ederiz, nasıl yaparız diye kriterler koyduk." dedi.

Karaca, kiraların çevredeki taşınmazların kira durumuna göre belirlendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Adil davranmak durumundasınız, hepsi bizim esnafımız. İlan sitelerine baktık, oradaki fiyatları değerlendirdik, göz önüne aldık. Güncelleme yaparken neyi baz alırsınız, en son kiralananlara baktık. Biz vakıfız, vakıf insanların hayatını idame ettirmek için vardır. Esnafın hayatını idame ettirmek için vardır. Biz uygulamada bunu en alt baza çektik."

Karaca, restorasyonu devam eden tarihi eserlerin durumu hakında da bilgi verdi.