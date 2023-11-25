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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Sivas'ta konuştu:

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Mart 2024 seçimlerinde 400 binin üzerinde üye ile yerel seçimlere gireceğiz ve belediyelerde Milli Görüş iktidarını yeniden gerçekleştireceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 18:14 Güncelleme: 25.11.2023 - 18:23
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Sivas'ta konuştu:
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Mart 2024 seçimlerinde 400 binin üzerinde üye ile yerel seçimlere gireceğiz ve belediyelerde Milli Görüş iktidarını yeniden gerçekleştireceğiz." dedi.

        Erbakan, "Anadolu Buluşmaları" kapsamında geldiği Sivas'ta tarihi Kale Camii önünde il teşkilatı tarafından karşılandı.

        Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Nureddin Gül ve İl Başkanı Fatih Kalkan ile Buruciye Medresesi önüne gelen Erbakan, burada halka hitap etti.

        Parti olarak "Anadolu Buluşmaları" programı düzenlediklerini belirten Erbakan, "Halkımızla, esnafımızla, Sivaslılarla kucaklaşacağız. Onların dertleri ile hemhal olacak, kendilerini dinleyecek ve inşallah mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde Milli Görüş'e, Yeniden Refah Partisi'ne desteklerini isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Erbakan, 5 yılda 81 il teşkilatı, 900'den fazla ilçe teşkilatının 320 binin üzerinde resmi üyesiyle 14 Mayıs seçimlerinde bileklerinin hakkıyla kazandıkları 5 milletvekiliyle Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye siyasetinin parlayan yıldızı olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

        "Eylül ve ekim aylarında iki ay içerisinde Yeniden Refah Partisi yüzde 20 büyüdü. 260 bin üyeden 305 bin üyeye çıktık. Bu, 2 ayda yüzde 20 büyüme demektir. Bu, Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunun ispatıdır. Kasım başından bu güne geçen 20 günlük sürede bir 15 bin üye eklendi ve 320 binin üzerine çıktık. İnşallah bu tempo ile devam edeceğiz. Mart 2024 seçimlerinde 400 binin üzerinde üye ile yerel seçimlere gireceğiz ve belediyelerde Milli Görüş iktidarını yeniden gerçekleştireceğiz. Bugünlerde hangi çay ocağında otursanız, hangi esnafa, hangi vatandaşımıza gitseniz sizlere 'Yeniden Refah' diyor. Yeniden Refah Partisi milletimizin umudu haline gelmiş durumdadır. Partimizin bu başarısının, milletimizin gönlünde taht kurmasının sebebi 5 yaşında bir parti olmasına rağmen 54 yıllık geçmişe sahip olmasıdır. Mart 2024 seçimlerinde Sivaslıların desteği, teşkilatlarının gayretiyle yerel yönetimlerde Yeniden Refah Partisi'ni ve Milli Görüş'ü iktidara taşıyacağız."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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