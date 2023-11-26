Sivas'ta 150 bin badem tohumu toprakla buluşturuldu

Sivas'ın Zara ilçesinde tatlı badem tohumu ekimi yapıldı.

Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenen organizasyonda Pur Tepesi'nde 150 bin badem tohumu toprakla buluşturuldu.

Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği Başkanı Rüşan Sümbüloğlu, yaptığı konuşmada, yaklaşık 3 yıl önce ilçeyi ağaçlandırmak için sosyal medyadan yaptıkları çağrının büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Etkinliğe destek verenlere teşekkür eden Sümbüloğlu, "Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin fidan projemizi 29 Ekim'de tamamladık. Şimdi de aynı ağaçlandırma sahamızda Orman Genel Müdürlüğümüzden temin ettiğimiz 150 bin adet tatlı badem tohumunu ilçe protokolümüz, öğrencilerimiz ve ilçe halkımızın katılımıyla toprakla buluşturduk." dedi.

Programa Zara Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, Belediye Başkanı Fatih Çelik, Orman İşletme Müdürü Murat Metin, kurum müdürleri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.