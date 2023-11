Otokoç 2. El´in Sivas bayisi açıldı

TÜRKİYE´deikinci el otomotiv pazarındaki ihtiyaçlara cevap vermek için satış kanallarını çeşitlendiren Otokoç 2. El, tedarik kanallarını geliştirerek bayilik ağı oluşturmaya devam ediyor. Otokoç 2. El´in Sivas Bayi açılışı gerçekleştirildi.

İkinci el araç satışında Türkiye´nin lideri konumunda bulunan Otokoç 2. El, giderek büyüyen ikinci el pazarındaki ihtiyaçlara cevap verme ve tedarik kanallarını geliştirme stratejisi doğrultusunda satış kanallarını çeşitlendirerek bayilik ağı oluşturmaya 2022 yılında başladı. Bu kapsamda Sivas´ta da müşterilerine hizmet vermek isteyen Otokoç 2. El´in Sivas bayi açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Otokoç Otomotiv Lideri İnan Ekici, 2. El ve Filo Operasyonları Lideri Birkan Çalışkan, Pazarlama ve Dijital Platformlar Lideri Esra Arslanbaş Kaynak, Bayi Sahibi Şefik ve Onur Sümbüloğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

EKİCİ: TÜRKİYE ÇAPINDA 35 TEMSİL NOKTASINDA HİZMET VERİYORUZ

İkinci el otomotiv sektörünün, uzun süredir tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyümeye devam ettiğini ve Otokoç 2. El´in sektöründe ilk akla gelen marka olarak konumlandığını belirten Otokoç Otomotiv Lideri İnan Ekici, "Sektöre kurumsal bir yaklaşım getirerek online araç alımı ve satışı, takas, adınıza satış, profesyonel ve ücretsiz ekspertiz hizmetleri, finans, teslimat, sigorta gibi kapsayıcı hizmet seçenekleriyle 2. El araç konusunda güven noktası olarak faaliyet gösteren Otokoç 2. El markamızla, Türkiye çapında 35 temsil noktasında hizmet veriyoruz. Otokoç 2. El olarak araç satın alırken veya satarken tüm süreçlerin en kolay, hızlı ve şeffaf şekilde gerçekleşmesini sağlıyor, katma değerli hizmetlerimizle müşterilerimize her zaman yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz. Bunun yanında Türkiye´de 2023 yılında şu ana kadar toplam 7.5 milyon adet satışın gerçekleştiği ikinci el araç pazarında yıl sonu itibarıyla tahmini ulaşacağımız yaklaşık 33 bin adet araç satışıyla liderlik konumumuzu da sürdürmeye devam edeceğiz. Giderek büyüyen ikinci el sektöründeki ihtiyaçlara cevap verme ve tedarik kanallarını geliştirme stratejimiz doğrultusunda, satış kanallarını çeşitlendirmenin ve bayilik ağımızın gelişimi için önemli bir yere sahip olan, 100 yıllık Cumhuriyetimize giden yolda önemli bir mihenk taşı olan kıymetli şehrimiz Sivas´ta atıyoruz. Bu çerçevede, Otokoç 2. El satış kanallarını 2023 sonuna kadar 9, 2028 yılı sonuna kadar ise kademeli olarak toplamda 40´a yakın bayiye ulaşarak her geçen gün daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Bu vesile ile Sivas´ta bulunmaktan; ülkemize ve güzel şehrimize değerli katkılar sağlayan aynı zamanda Şubat ayından bu yana Budget bayimiz olan ve araç kiralama alanında da bizi temsil eden bayilerimizden Oto Sabır ile iş birliği içinde olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Bizi her şehirde ticaret ahlakıyla, kişiliği ile yaşatacak, değerlerimize sahip çıkacak bayi adaylarına her zaman kapımızın sonuna kadar açık olduğunu yürekten belirtiyorum" dedi.

ÇALIŞKAN: YAYILIMIMIZIN DEVAM EDECEĞİNE GÖNÜLDEN İNANIYORUM

Otokoç Otomotiv 2. El ve Filo Operasyonları Lideri Birkan Çalışkan, ise "Otokoç 2. El olarak sektöre iş modelleriyle de liderlik eden ve ilham veren bir şirket olarak bayilik ağını geçtiğimiz yıl oluşturmaya başladık. Göz bebeğimiz Otokoç 2. El´in emin ellerde gelişiyor olduğunu görmek beni bir hayli mutlu ediyor. İç Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz gibi kıymetli 3 coğrafi bölgenin kesişme noktasında konumlanmış olan, tarihte her zaman ayrı bir önem atfettiğimiz ve artık fahri hemşerisi olduğumuz Sivas´ta Otokoç 2. El olarak var olmaktan memnunuz. Potansiyel gördüğümüz tüm Türkiye coğrafyasında yayılımımızın devam edeceğine gönülden inanıyorum" diye konuştu.

Bayi Sahibi Şefik Sümbüloğlu da "Otokoç 2. El Sivas bayilik açılışımızı gerçekleştirmekten ötürü çok heyecanlı ve gururluyuz. Bugüne kadar ailem ile yaptığımız her işin en iyisini yapmaya çalıştık. Otokoç markasının şehrimize gelişi büyük bir fırsat. Otokoç Otomotiv, Türkiye'nin en büyük ve itibarlı markalarından. Otokoç´un güvencesi ve bizim itibarımız ile Otokoç 2. El´in Sivas´a çok önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyor, bu açılışın hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.