İsrail hapishanelerindeki en eski tutuklu kadın Cibali: "7 Ekim'den sonra zor günler yaşadık"
İsrail ile Hamas arasındaki esir takası kapsamında serbest kalan Filistinli en eski tutuklu kadınlardan Meysun Musa el-Cibali, İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadınların 7 Ekim'den sonra zor günler geçirdiklerini söyledi
İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanelerindeki 33'ü çocuk 6'sı kadın 39 Filistinli esir gece saatlerinde serbest bırakıldı.
AA'da yer alan habere göre İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde 1995'te dünyaya gelen Cibali, 29 Haziran 2015'te kent yakınlarındaki bir kontrol noktasında İsrailli bir kadın askeri yaralama suçundan tutuklanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İsrail hapishanelerindeki en eski tutuklu kadın olarak bilinen Cibali, özgürlüğüne kavuşmasının ardından AA'ya değerlendirmelerde bulundu.
İsrail'in 7 Ekim'den itibaren hapishanelerdeki Filistinli tutuklulara farklı davranmaya başladığına işaret eden Cibali, "İsrail makamları, 7 Ekim'den sonra Filistinli tutuklu kadınları her şeyden mahrum bıraktı. Kadınlar darp ve gaz bombalarına maruz kalmalarının yanı sıra tek kişilik hücrelere konuldular." dedi.
Kadın mahkumların daha fazla baskıyla tehdit edildiklerini kaydeden Cibali, "Hatta gardiyanlar, Filistinli tutuklulara istediklerini yapabilecekleri yönünde yetki aldıklarını söylediler." diye konuştu.
Serbest bırakılan Filistinli kadın, dışarıda yaşananlar konusunda fazla bilgi alamadıklarını ifade ederek, "7 Ekim'den sonra zor günler yaşadık." dedi.
Cibali, kendilerine gönderilen yemeklerin dahi kısıtlandığını vurgulayarak, 80 kadın esir için 10 kişilik yemek gönderildiğini dile getirdi.
Hapishanede lisans diplomasını almayı başardığını söyleyen Cibali, büyük hayalleri olduğunu belirterek, eğitim hayatını sürdürmeyi hedeflediğini kaydetti.
Filistinli genç kadın, İsrail Gazze saldırılarında çoğu çocuk ve kadın binlerce kişinin öldürülmesine dair ise "Kana bulanmış bu kadar ağır bir bedelle hapishaneden çıkmak istemezdik." ifadelerini kullandı.
Cibali ve 30'dan fazla Filistinli esir, İsrail hapishanelerinden serbest bırakıldıktan sonra Batı Şeria'nın El-Bire kentinde yüzlerce kişi tarafından karşılandı.
Karşılamaya gelen Filistinliler, Filistin bayraklarının yanı sıra Hamas ve Fetih hareketlerinin bayraklarını taşıdı.
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti
Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.
Şu ana kadar abluka altındaki Gazze Şeridinden 26 İsrailli kadın, çocuk, İsrail hapishanelerinde tutuklu 78 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.
Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında İsrail hapishanelerinden dün ikinci aşamada serbest bırakılan 39 Filistinli esirin isimleri yayımlandı.
Filistinli Esirler Cemiyetinden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, serbest bırakılanlar 2005 ile 2007 doğumlu, 6'sı kadın 33'ü çocuk.
Paylaşılan listedeki esirlerin isimleri şöyle sıralanıyor:
Çocuklar
Enver Safi Ata / Ramallah
Ömer Muhammed Abdurrahim Şuveyki / Kudüs
Muhammed Yasin Teysir Sabah / Beytullahim
İbrahim Velid Taamra / Beytullahim
Ahmed Ali Muhammed Sabah / Beytullahim
İbrahim Samir Sabah / Beytullahim
Murad Fuad Abdullatif / Ramallah
Ahmed Velid Muhammad Haşşan / Cenin
Şakir Ali Salim Ballut / El Halil
Vail Bilal Şakir / Nablus
Tarık Ziyad Abdurrahim Davud / Kalkilya
Abdurrahman Muhammad Salih Havrani / Kalkilya
Muruh Yasir Ratib Huzemiyy / Kabatiya
Abdulhadi İsam Muhammed Kamil / Beytullahim
Saddam Emced Macid / Beytullahim
Cihad Tevfik Cihad Yusuf / Ramallah
Muhammed Eymen Abdurrahman Uveysi/ Nablus
İzzeddin Anan Hasan Sudani / Nablus
Mustafa Mazin Hüseyin Şehade / Kudüs
Şadi Muhammed Dib Ebu Adi / Ramallah
Yasin Ömer Ebu Hanefiyye / Eriha
Yusuf Mahmud Salim Sebbatin / El Halil
Abdulkerim Enver Dahir es-Sadi / Cenin
Muhammed Tarık Selim Havaşin / Cenin
Samid HAlid Mahmud Halef / Nablus
Ahmed Garib Ahmed Halil / Ramallah
Visam Mervan Abdusselam Temimi / Ramallah
Muhammed NAsr Fevzi Sevalime / Nablus
Yezin Cebr Abdulcabbar Hasenat / Beytullahim
Muhammed Nizar Nemr Ebu Avn / Tulkerem
Kasem Sair Musarive / Cenin
Reca Esad Rece Ebu Kayyas / Cenin
Hamede Said Mustafa Ebu Semra / Cenin
Kadınlar
Meysun Musa el-Cibali / Beytullahim
İsra Ceabis / Kudüs
Aişe el-Afgani / Kudüs
Şuruk Duveyyat / Kudüs
Nurhan Avvad / Kudüs
Fedva Hamade / Kudüs
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.
Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.
Şu ana kadar abluka altındaki Gazze Şeridinden 26 İsrailli kadın, çocuk, İsrail hapishanelerinde tutuklu 78 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.