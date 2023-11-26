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        AK Parti Sivas İl Teşkilatı, yerel seçimler için temayül yoklaması yaptı

        Sivas'ta, AK Parti İl Teşkilatınca 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimlerde partiden aday olmak için başvuranlara yönelik temayül yoklaması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 16:55 Güncelleme: 26.11.2023 - 16:55
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        AK Parti Sivas İl Teşkilatı, yerel seçimler için temayül yoklaması yaptı
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        Sivas'ta, AK Parti İl Teşkilatınca 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimlerde partiden aday olmak için başvuranlara yönelik temayül yoklaması düzenlendi.

        Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen temayül yoklamasında, parti üyeleri Sivas merkez ve ilçelerde belediye başkan aday adayları için oy kullandı.

        Dijital ortamda gerçekleştirilen temayül yoklamasına, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri katıldı.

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