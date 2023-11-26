Sivas'ta fırtına nedeniyle çok sayıda binanın çatısında hasar oluştu Sivas'ta gün boyu etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda binanın çatısında hasar meydana geldi.

Sivas'ta gün boyu etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda binanın çatısında hasar meydana geldi.

Kentteki çeşitli mahallelerde apartmanların ve müstakil evlerin çatıları rüzgardan uçtu.

Uçan çatılardan kopan bazı parçalar da park halindeki 7 araca zarar verdi.

Gültepe Mahallesi'nde ise Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nun çatısı da rüzgardan dolayı zarar gördü.

Çatısı uçan binalarda itfaiye ve AFAD çalışma yaparken, polis ekipleri de çevrede önlem aldı.

Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ve AFAD'a gün boyunca çok sayıda çatı uçma ihbarı yapıldığı öğrenildi.

Şarkışla ilçesinde ise bazı binaların çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu ve bazı kamu binalarının çatısında hasar meydana geldi.