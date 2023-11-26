Sivas'ta kar yağışı etkili oldu

Sivas'ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle şehrin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kentte gün boyu etkili olan fırtına ve sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

İl merkezinde kısa süreli etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde devam ediyor.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nın bulunduğu bölgede kar kalınlığı 5 santimetreyi aştı.

Havalimanına giden bazı araçlar, kar yağışı nedeniyle yolda kısa süre mahsur kaldı.

Karayolları ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

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