Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor'da İbrahim Akdağ, Fenerbahçe maçında takımına güveniyor:

        EMS Yapı Sivasspor'un orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahalarında Fenerbahçe ile oynayacakları maçı kazanarak taraftarı mutlu etmek istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 10:50 Güncelleme: 18.04.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor'da İbrahim Akdağ, Fenerbahçe maçında takımına güveniyor:
        ABONE OL
        ABONE OL

        EMS Yapı Sivasspor'un orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahalarında Fenerbahçe ile oynayacakları maçı kazanarak taraftarı mutlu etmek istediklerini söyledi.

        İbrahim, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde son 2 haftada doğru oynayarak galibiyetler aldıklarını belirtti.

        Türkiye liginde defansı iyi yapmanın önemli olduğunu vurgulayan İbrahim, "Defansı iyi yapabilmek, maçı kazandıran en önemli unsurlardan bir tanesi. İki hafta iyi mücadele ettik ve güzel galibiyetler aldık. Ligde konum olarak iyice rahatladık." dedi.

        Ligin 33. haftasında Fenerbahçe ile zor bir maça çıkacaklarını dile getiren İbrahim, şöyle devam etti:

        "Fenerbahçe ligin iyi takımlarından bir tanesi, artısını eksisini iyi analiz edip her maça nasıl hazırlanıyorsak o şekilde hazırlanıp karşılaşmaya çıkacağız. En iyi şekilde mücadele edeceğiz. Bu tarz maçlar taraftar için önemli, 4 büyük takıma karşı alınmış her galibiyet taraftarı ekstra mutlu ediyor. Taraftarı mutlu etmek için çıkacağız, elimizden gelen mücadeleyi fazlasıyla vereceğiz."

        Taraftar desteğinin önemli olduğuna dikkati çeken İbrahim, "Başka takımlardayken Sivasspor deplasmanına çok geldim. Çok ilgili ve yoğun taraftar vardı, bu karşılaşmada stadı dolduracaklarını düşünüyorum. Bundan sonraki maçlarda da keyif almak için stadı doldurup bizlere destek vermelerini istiyoruz." diye konuştu.

        - "Çalışan formayı alıyor"

        İbrahim, takımdaki rekabet ortamının fazla olduğunu da dile getirerek, açıklamasını şöyle tamamladı:

        "Futbol takımları sana antrenman yapman için para veriyor, maçta oynayıp oynamamak hocanın takdirine kalıyor. Rekabet ortamı her zaman vardır, geldiğimde de vardı, şu anda da var. Çalışan formayı alıyor, bu güzel bir şey. Daha fazla çalışan, hocanın daha fazla gördüğü oyuncu o hafta formayı alıyor. Bu da çok güzel bir şey. İki üç haftadır kendimi çok iyi hissetmiyordum, doğru bir şekilde kulübede oturdum. Şimdi tekrardan formayı almak için çalışacağız, çalışıyorum da. Sağlığım Allah'a şükür iyi, bu hafta süre alırsam Fenerbahçe maçında bunu taraftara göstereceğim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Parası olan aldı!
        Parası olan aldı!
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        İşte, gerçek İngiliz Hasta
        İşte, gerçek İngiliz Hasta
        Çamaşır sepetini nişan alıp vurdular!
        Çamaşır sepetini nişan alıp vurdular!
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Türkiye'de dün 5 kişi benzer kaza sonucu öldü!
        Türkiye'de dün 5 kişi benzer kaza sonucu öldü!
        4 kişiyi öldürdüren cani: O sırada rüyadaydım!
        4 kişiyi öldürdüren cani: O sırada rüyadaydım!
        Savunmanın olmazsa olmazı Nelsson
        Savunmanın olmazsa olmazı Nelsson
        Sebebi sigara!
        Sebebi sigara!
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Olay anını görüntüledi! Yolcu otobüsünde taciz!
        Olay anını görüntüledi! Yolcu otobüsünde taciz!
        AB zirvesinde Türkiye'ye ilişkin bildiri
        AB zirvesinde Türkiye'ye ilişkin bildiri
        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı
        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı
        Dubai'deki sele bulut tohumlaması mı neden oldu?
        Dubai'deki sele bulut tohumlaması mı neden oldu?
        100 kişiden 45’i ödenek alabildi
        100 kişiden 45’i ödenek alabildi
        Bu kitabın kıyafetinizle uyumlu olduğundan emin misiniz?
        Bu kitabın kıyafetinizle uyumlu olduğundan emin misiniz?

        Benzer Haberler

        Şarkışla'da okul bahçesinde bulunan ebabil doğal ortamına salındı
        Şarkışla'da okul bahçesinde bulunan ebabil doğal ortamına salındı
        Akıncılar'da muhtarlar toplantısı yapıldı
        Akıncılar'da muhtarlar toplantısı yapıldı
        Sivas'ta köpeklerden kaçan vaşak ağaca tırmanarak kurtuldu
        Sivas'ta köpeklerden kaçan vaşak ağaca tırmanarak kurtuldu
        Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Vaşak, Kangal köpeklerinden ağaca tırmanarak kurtuldu
        Vaşak, Kangal köpeklerinden ağaca tırmanarak kurtuldu
        Şarkışla'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı
        Şarkışla'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı