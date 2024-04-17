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        Şarkışla'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı Kaymakam Samet Öztürk başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 10:06 Güncelleme: 17.04.2024 - 10:06
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        Şarkışla'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı Kaymakam Samet Öztürk başkanlığında gerçekleştirildi.

        Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, birlik encümenleri köy muhtarlarının oylarıyla seçildi.

        Seçimde, İl Genel Meclisi üyeleri Orhan Tamer ve İsa Yenidünya ile muhtarlar Kemal Aşık ve Halil Yılmaz yeniden encümen üyesi oldu.

        Tekrar seçilen encümen üyelerini kutlayan Kaymakam Öztürk, "Göreve yeniden seçilen arkadaşlarımızla yine güzel çalışmalar yapacağız. Köylerimizde vatandaşların daha rahat yaşayabilmeleri için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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