Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor karşılaşmasının ardından 3 gün izin yapan Sivasspor, gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan ekip, 3 grup halinde yapılan yarım saha çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Süper Lig'in 33'üncü haftasında kendi sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

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