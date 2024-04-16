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        Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

        Süper Lig'in 33'üncü haftasında kendi sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 20:05 Güncelleme: 16.04.2024 - 20:10
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        Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
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        Süper Lig'in 33'üncü haftasında kendi sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

        Trabzonspor karşılaşmasının ardından 3 gün izin yapan Sivasspor, gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan ekip, 3 grup halinde yapılan yarım saha çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.

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