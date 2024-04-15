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        Su dolu yalağa düşen, 2 yaşındaki Nazlı öldü

        SİVAS'ta oyun oynadığı sırada, su dolu yalağa düşen Nazlı Koç (2), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 17:38 Güncelleme: 15.04.2024 - 17:40
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        Su dolu yalağa düşen, 2 yaşındaki Nazlı öldü
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        SİVAS’ta oyun oynadığı sırada, su dolu yalağa düşen Nazlı Koç (2), boğuldu.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Sivas merkeze 40 kilometre uzaklıkta bulunan Olukman köyünde meydana geldi. Kadir ve Gamze Koç çiftinin kızları Nazlı Koç, oyun oynadığı sırada evin önündeki yalağa düştü. Çocuklarının evde olmadığını fark eden aile, yaptıkları aramada Nazlı’yı, yalağın içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuk, ambulans ile Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Nazlı Koç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun ailesi ve yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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