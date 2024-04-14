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        TFF 3. Lig'de futbolcular arasındaki kavgaya polis müdahale etti

        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'un 26'ncı haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren Sivas 4 Eylül Futbol - 1922 Konyaspor maçının ardından iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 18:38 Güncelleme: 14.04.2024 - 18:40
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        TFF 3. Lig'de futbolcular arasındaki kavgaya polis müdahale etti
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        TFF 3’üncü Lig 3'üncü Grup'un 26’ncı haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren Sivas 4 Eylül Futbol - 1922 Konyaspor maçının ardından iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Futbolcuları, polis araya girerek sakinleştirdi.

        TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta Sivas 4 Eylül Futbol ile 1922 Konyaspor, Muhsin Yazıcıoğlu Stadı’nda karşılaştı. Hakem Sadık Demirtaş’ın yönettiği karşılaşmayı 1922 Konyaspor 69’uncu dakikada Ertuğrul Tekşen ve 90’ıncı dakikada Hasan Hüseyin Öztürk’ün golleriyle 2-0 kazandı. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maç sonrası Sivas 4 Eylül Futbol Takımı Başkanı Mustafa Koçu, sahaya girerek maçın hakemi Sadık Demirtaş’a tepki gösterdi. Hakemin maç içindeki kararlarından memnun olmayan Koçu, hakemin üzerine yürüdü. Bu sırada polis ekipleri maçın hakeminin önünde güvenlik çemberi oluşturdu. Daha sonra ortam gerilince iki takım arasında da kavga çıktı. 1922 Konyaspor kalecisi Ramazan Haklı, soyunma odasına giderken Sivas 4 Eylül Futbol Takımı'nın yedek kulübesinde yer alan oyuncuların saldırısına uğradı.

        Futbolcuların ve yedek kulübesindekilerin de tekme ve yumruklarla karıştığı kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırdı. Polis ekipleri iki takım futbolcularını uzun uğraşlar sonucu sakinleştirdi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        - Kavgadan görüntü

        - Polis müdahalesi

        - Genel Detay

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