Sivas'ta devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Sivas'ta kereste yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü öldü, 2 kişi yaralandı.
Sivas'ta kereste yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü öldü, 2 kişi yaralandı.
H.D. (35) idaresindeki 58 BC 069 plakalı kereste yüklü kamyonet, merkeze bağlı Eski Boğazkesen köyü yakınlarında devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü H.D. olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan A.R.A. (59) ve M.A. (60), Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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