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        Ulaş'ta bayramlaşma programı düzenlendi

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 16:08 Güncelleme: 11.04.2024 - 16:08
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        Ulaş'ta bayramlaşma programı düzenlendi
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Belediyede düzenlenen programında Belediye Başkanı Turan İlbey, ilçe halkının bayramını kutladı.

        Bayramlaşma programına katılanlara teşekkür eden İlbey, "Ramazan Bayramı'nın ilçemize, ülkemize, milletimize, tüm insanlığa barış, huzur, kardeşlik ve esenlik getirmesini temenni ediyorum." dedi.

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