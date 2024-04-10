Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor'da sakat futbolcuların durumuna ilişkin bilgilendirme

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da 3 futbolcunun Trabzonspor maçı öncesinde sakatlığının bulunduğu açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 19:20 Güncelleme: 10.04.2024 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor'da sakat futbolcuların durumuna ilişkin bilgilendirme
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da 3 futbolcunun Trabzonspor maçı öncesinde sakatlığının bulunduğu açıklandı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Azizbek Turgunboev'in, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçında sakatlandığı belirtildi.

        Futbolcuya yapılan sağlık kontrollerinde sağ kasığında ikinci derece yırtık tespit edildiği aktarıldı.

        Kaleci Ali Şaşal Vural'ın ise dün yapılan antrenmanda sol el bileğine darbe aldığı ifade edilerek, oyuncuya yapılan kontrollerde bileğinde darbeye bağlı ödem tespit edildiği kaydedildi.

        Daha önce sol kasık tendonunda tam yırtık oluşan orta saha oyuncusu Hakan Arslan’ın da tedavisine sağlık ekiplerince devam edildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi liderlere bayram telefonu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi liderlere bayram telefonu
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        Sağanak ve dolu nedeniyle kaza: 2'si çocuk 8 yaralı
        Sağanak ve dolu nedeniyle kaza: 2'si çocuk 8 yaralı
        Avusturya Başbakanı Nehammer, Türkiye'nin arabulucu rolüne dikkat çekti
        Avusturya Başbakanı Nehammer, Türkiye'nin arabulucu rolüne dikkat çekti
        Boşandığı eşinin kocası ile annesini vurdu! Kapıdaki dehşet!
        Boşandığı eşinin kocası ile annesini vurdu! Kapıdaki dehşet!
        İstanbul'da şaşırtan trafik!
        İstanbul'da şaşırtan trafik!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Anne ve babasının elini öpecekti! Evlat acısı!
        Anne ve babasının elini öpecekti! Evlat acısı!
        İsviçre, Ukrayna Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
        İsviçre, Ukrayna Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
        ABD'de enflasyon rakamları açıklandı
        ABD'de enflasyon rakamları açıklandı
        Bodrum'dan Antalya'ya... Sahillerde bayram yoğunluğu!
        Bodrum'dan Antalya'ya... Sahillerde bayram yoğunluğu!
        Ayrılık kararı!
        Ayrılık kararı!
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"

        Benzer Haberler

        Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor Kulübünde bayramlaşma programı düzenlendi
        Sivasspor Kulübünde bayramlaşma programı düzenlendi
        Ulaş'ta bayramlaşma programı düzenlendi
        Ulaş'ta bayramlaşma programı düzenlendi
        Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Zara'da üreticilere 3 bin tavuk dağıtıldı
        Zara'da üreticilere 3 bin tavuk dağıtıldı
        Sivas'ta bayram alışverişi yoğunluğu
        Sivas'ta bayram alışverişi yoğunluğu