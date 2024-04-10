Sivasspor'da sakat futbolcuların durumuna ilişkin bilgilendirme

Daha önce sol kasık tendonunda tam yırtık oluşan orta saha oyuncusu Hakan Arslan’ın da tedavisine sağlık ekiplerince devam edildiği belirtildi.

Kaleci Ali Şaşal Vural'ın ise dün yapılan antrenmanda sol el bileğine darbe aldığı ifade edilerek, oyuncuya yapılan kontrollerde bileğinde darbeye bağlı ödem tespit edildiği kaydedildi.

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