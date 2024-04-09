Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Daha sonra geniş alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı orta şut çalışması ve taktik maçla tamamladı.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile 12 Nisan Cuma günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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