Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile 12 Nisan Cuma günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile 12 Nisan Cuma günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra geniş alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı orta şut çalışması ve taktik maçla tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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