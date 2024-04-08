Sivas Belediye Başkanı Uzun'dan Ramazan Bayramı mesajı

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uzun, mesajında, bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Bayramın şehre, ülkeye, millete, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini dileyen Uzun, "Bir taraftan ramazanı uğurlamış olmanın hüznünü, diğer tarafta da tüm güzelliklerin sembolü olan bayrama ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Bizleri sağlık ve afiyet içinde bir Ramazan Bayramı'na daha eriştirdiği için Rabbimize hamd ediyorum." ifadelerini kullandı.