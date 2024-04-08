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        Sivas Belediye Başkanı Uzun'dan Ramazan Bayramı mesajı

        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 15:44 Güncelleme: 08.04.2024 - 15:44
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        Sivas Belediye Başkanı Uzun'dan Ramazan Bayramı mesajı
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        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Uzun, mesajında, bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunun yaşandığını belirtti.

        Bayramın şehre, ülkeye, millete, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini dileyen Uzun, "Bir taraftan ramazanı uğurlamış olmanın hüznünü, diğer tarafta da tüm güzelliklerin sembolü olan bayrama ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Bizleri sağlık ve afiyet içinde bir Ramazan Bayramı'na daha eriştirdiği için Rabbimize hamd ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Bayramların, birlik ve beraberliği güçlendiren, kardeşliği yenileyen müstesna günler olduğunu vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:

        "Bu özel günler, aynı zamanda kırgınlıkların giderilmesi, küskünlerin barışması için de önemli bir fırsattır. Bayram vesilesiyle annemiz, babamız, akrabalarımız ve komşularımızın yanı sıra yetimleri, öksüzleri ve şehit yakınlarını ziyaret ederek onların da gönüllerini almayı ihmal etmeyelim. Bayram sevincini yaşarken hastaları, muhtaçları, düşkünleri ve yaşlıları ise unutmayalım. Bu duygu ve düşüncelerle başta Sivaslı hemşehrilerimiz olmak üzere milletimizin ve tüm İslam dünyasının bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."

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