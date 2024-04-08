Sivas Valisi Şimşek'ten Ramazan Bayramı mesajı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek, mesajında, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberlik gibi pek çok güzelliği içerisinde barındıran ramazan ayının uğurlandığını, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının yoğunlaşmasına vesile olan bayrama kavuşmanın mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Bayramlarda milli ve manevi bütünleşmenin en üst düzeyde yaşandığını aktaran Şimşek, "Bayramlar umudumuzu ve mutluluğumuzu artıran, aramızdaki dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendiren en güzel günlerdir." ifadesini kullandı.