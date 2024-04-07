Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Y.D. (48) yönetimindeki 58 AU 784 plakalı otomobil, Gürçayır beldesi Dört Yol Kavşağı yakınlarında refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
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