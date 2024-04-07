Sivas'tan Gazze'ye 2 yardım tırı gönderildi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Sivas Şubesince toplanan gıda ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri yüklü 2 tır Gazze'ye uğurlandı.

Tarihi Jandarma Binası önünde düzenlenen törende konuşan İHH Sivas Şube Başkanı Efe Zileli, yardımların Gazze halkının sıkıntılarının bir nebze olsun giderilmesi amacıyla gönderildiğini söyledi.

Hayır sahiplerinin destekleriyle toplanan şeker, un, kuru gıda, çocuk bezi, çocuk maması gibi insani yardım yüklü tırları dualarla uğurladıklarını belirten Zileli, "Özgürlük filosunda sadece insani yardım malzemesi olmayacak. Aynı zamanda ambargoyu kaldırmak için dil, din ve ırk ayırmadan tüm dünyadan vicdanlı insanları da göndereceğiz. Özgürlük filosu ile Gazze'ye gitmek isteyen kardeşlerimiz İHH internet sayfasından katılım için hazırladığımız belgeyi doldurarak müracaatını yapabilir." diye konuştu.