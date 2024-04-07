Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'tan Gazze'ye 2 yardım tırı gönderildi

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Sivas Şubesince toplanan gıda ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri yüklü 2 tır Gazze'ye uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 13:00 Güncelleme: 07.04.2024 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'tan Gazze'ye 2 yardım tırı gönderildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Sivas Şubesince toplanan gıda ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri yüklü 2 tır Gazze'ye uğurlandı.

        Tarihi Jandarma Binası önünde düzenlenen törende konuşan İHH Sivas Şube Başkanı Efe Zileli, yardımların Gazze halkının sıkıntılarının bir nebze olsun giderilmesi amacıyla gönderildiğini söyledi.

        Hayır sahiplerinin destekleriyle toplanan şeker, un, kuru gıda, çocuk bezi, çocuk maması gibi insani yardım yüklü tırları dualarla uğurladıklarını belirten Zileli, "Özgürlük filosunda sadece insani yardım malzemesi olmayacak. Aynı zamanda ambargoyu kaldırmak için dil, din ve ırk ayırmadan tüm dünyadan vicdanlı insanları da göndereceğiz. Özgürlük filosu ile Gazze'ye gitmek isteyen kardeşlerimiz İHH internet sayfasından katılım için hazırladığımız belgeyi doldurarak müracaatını yapabilir." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından yardım tırları dualarla uğurlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayram tatilinin ilk gün kaza bilançosu
        Bayram tatilinin ilk gün kaza bilançosu
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        Doluluk yüzde 98'e ulaştı
        Doluluk yüzde 98'e ulaştı
        Soyguncu bir aileyi yakarak öldürdü! Çaldığı bilezikle borcunu ödedi
        Soyguncu bir aileyi yakarak öldürdü! Çaldığı bilezikle borcunu ödedi
        ABD'de aracına aldığı kadına cinsel saldırıda bulunan Türk gözaltında
        ABD'de aracına aldığı kadına cinsel saldırıda bulunan Türk gözaltında
        Kadın diş hekiminin katili hasta listesinden çıktı!
        Kadın diş hekiminin katili hasta listesinden çıktı!
        Tatil bölgeleri için kritik su ikazı!
        Tatil bölgeleri için kritik su ikazı!
        İş insanlarını dolandıran şebekeye suçüstü: Aralarında polisler de var
        İş insanlarını dolandıran şebekeye suçüstü: Aralarında polisler de var
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        "Bundan sonra hizmetlerimle anılmayı tercih ederim"
        "Bundan sonra hizmetlerimle anılmayı tercih ederim"
        İtalya'dan Icardi iddiası!
        İtalya'dan Icardi iddiası!
        İran'dan İsrail'e: Pişman edici yanıt vereceğiz
        İran'dan İsrail'e: Pişman edici yanıt vereceğiz
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        Ekvador polisi baskın düzenlemişti, gerilim arttı!
        Ekvador polisi baskın düzenlemişti, gerilim arttı!
        Her 100 çocuktan birinde sedef hastalığı var!
        Her 100 çocuktan birinde sedef hastalığı var!
        Dünya nüfusu nereye gidiyor?
        Dünya nüfusu nereye gidiyor?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        "101 puanla şampiyon olur!"
        "101 puanla şampiyon olur!"
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film

        Benzer Haberler

        Sivas'ta İHH iftar programı düzenledi
        Sivas'ta İHH iftar programı düzenledi
        Polis Akademisi ilana çıktı; spor salonları kurs için gelen adaylarla doldu
        Polis Akademisi ilana çıktı; spor salonları kurs için gelen adaylarla doldu
        Sivas'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Sivas'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
        Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
        Sivas Belediyesi'nin tabelasına 'T.C.' ibaresi eklendi
        Sivas Belediyesi'nin tabelasına 'T.C.' ibaresi eklendi
        Sivas'ta ahıra giren vaşak kamerada
        Sivas'ta ahıra giren vaşak kamerada