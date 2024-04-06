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        Sivas Belediyesi'nin tabelasına 'T.C.' ibaresi eklendi

        SİVAS Belediyesi tabelasına Başkan Adem Uzun'un talimatıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan 'T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 16:32 Güncelleme: 06.04.2024 - 16:35
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        Sivas Belediyesi'nin tabelasına 'T.C.' ibaresi eklendi
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        SİVAS Belediyesi tabelasına Başkan Adem Uzun'un talimatıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan 'T.C.' ibaresi eklendi.

        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası Büyük Birlik Partisi'nden Sivas Belediye Başkanı seçilen Adem Uzun, belediye binasında bulunan tabelaya Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan T.C. ibaresi eklenmesi yönünde talimat verdi. Talimat üzerine Sivas Belediyesi tabelasına 'T.C.' ibaresi eklendi. Başkan Uzun, "Bugün belediyemizin tabelasında bir değişiklik yaptık. Bu değişiklik sadece bir isim değişikliği değil. Bunun ötesinde çok büyük anlamlar içeren bir değişiklik olduğunu söyleyebiliriz. Tabelamızda daha önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan 'T.C.' ibaresi yoktu. Şu an T.C. ibaresine yer verdik. Burada halkımıza şu mesajı veriyoruz; birincisi, belediyemiz devletimize ait bir kurum, ikincisi, belediyemiz milletimize ait bir kurum, üçüncüsü de belediyemiz bundan sonra ki yapacağı çalışmalarda Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne, birlik ve beraberliğini sağlayacak projelere imza atacak bir yapıda olacak" diye konuştu.

        Sivas halkından T.C. ibaresinin eklenmesi için yoğun talep olduğunu belirten Uzun, “Duruşumuz bundan sonraki çizgide anayasamızın da ilk 3 maddesinde belirtildiği üzere değiştirilemez olan maddelere de bir bağlılık olarak devam edecek. Aslında Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden T.C. ibaresi bu ilk 3 maddeyi hatırlatması manasında büyük önem taşıyor. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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