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        Akıncılar Kaymakamı Açıkbaş'tan Başkan Sevinç'e ziyaret

        Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanı seçilen Murat Sevinç'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 18:32 Güncelleme: 05.04.2024 - 18:32
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        Akıncılar Kaymakamı Açıkbaş'tan Başkan Sevinç'e ziyaret
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        Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanı seçilen Murat Sevinç’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Açıkbaş, hediye takdim ettiği Sevinç'e görevinin hayırlı olmasını diledi.

        Sevinç ise ziyaretinden dolayı Açıkbaş'a teşekkür etti.

        İlçede huzur ve güven ortamında bir seçim gerçekleştirildiğini belirten Sevinç, "Bu güven ortamının sağlanmasında katkısı olan başta Kaymakamımız olmak üzere güvenlik güçlerimize ve siyasi parti temsilcilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Sevinç, ilçedeki tüm kurumlarla işbirliği içerisinde çalışarak Akıncılar'ı daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek istediklerini ifade etti.

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