Ulaş Belediye Başkanlığına yeniden seçilen İlbey mazbatasını aldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde MHP’den yeniden belediye başkanı seçilen Turan İlbey mazbatasını aldı.

Ulaş İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mustafa Kalın'dan mazbatasını alan İlbey, ilçede huzur ortamında bir seçim yapıldığını söyledi.

Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen İlbey, "Güzel bir seçim atmosferi geçirdik. Seçmenlerimizin teveccühüyle ikinci kez belediye başkanı olarak güzel bir sonuçla seçim sürecini geride bıraktık." dedi.

İlbey, parti rozetini çıkartarak hizmete devam edeceğini ifade etti.