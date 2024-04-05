Destici: Teröristlere elbette ki belediyelerimizin kapıları kapalıdır

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terörle arasına mesafe koymayan, devlete kafa tutan, devletin askerine ve polisine kurşun sıkan teröristlere elbette ki partimizin de belediyelerimizin de kapıları kapalıdır" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Sivas'a geldi. Destici, partisinin adayı Adem Uzun'un 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kazandığı Sivas Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Destici, seçimlerde ilkeli belediyecilik sözü verdiklerini hatırlatarak, "İlkelerimiz bellidir. Devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbalidir. Burada bizim tavizimiz asla olamaz. Bu noktada bölücüler hariç, vatan hainleri, terör iş birlikçileri ve uzantıları hariç, bu belediyenin kapısı herkese açıktır. Terörle arasına mesafe koymayan, devlete kafa tutan, devletin askerine ve polisine kurşun sıkan teröristlere elbette ki partimizin de belediyelerimizin de kapıları kapalıdır. Onun dışında herkese kapımız açıktır. Bizim için ülkemizin bütünlüğü, milletimizin bağımsızlığı ve birliği her şeyin üzerindedir. Onunla birlikte haktan, hukuktan, adaletten asla ayrılmayacağız. Şeffaf bir belediyecilik vadettik. Asla kapalı kapılar arkasında işler olmayacak. Belediye başkanımız zaten bunları ifade etti. Her şey Sivas'ta, halkımızın gözü önünde yapılacak. Gerekirse bu meydanda ilan edilecek. Bazı programlar canlı yayınlanacak. Şeffaf olacağız" dedi.