Şarkışla Belediye Başkanlığına seçilen Gültekin görevine başladı

Seçimlerin demokrasi şöleni olduğunu belirten BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, "Şarkışla'nın yüz akı olan bir belediye başkanımızın tekrar seçilmesi bizleri mutlu etti." dedi.

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