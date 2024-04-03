Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:BGGrup 4 Eylül
Hakemler: Turgut Doman, Esat Sancaktar, Ali Tuna
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 90+4 Alaaddin Okumuş), Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, Charisis (Dk. 87 Caktas), Bartuğ Elmaz (Dk. 64 Kvet), Koita, Azizbek (Dk. 64 Njie), Manaj
VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Salih Dursun (Dk. 68 Nazım Sangere), Koray Günter, Veseli, Paoletti (Dk. 57 Rohden), Bertolacci, Emre Mor, Eysseric, Güven Yalçın (Dk. 57 Mendes), Lasagna (Markao)
Gol: Dk. 89 Manaj (EMS Yapı Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Bertolacci, Dk. 71 Eysseric, Dk. 75 Koray Günter, Veseli (Maç bittikten sonra) (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 76 Uğur Çiftçi (EMS Yapı Sivasspor)
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