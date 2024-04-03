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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 19:04 Güncelleme: 03.04.2024 - 19:04
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:BGGrup 4 Eylül

        Hakemler: Turgut Doman, Esat Sancaktar, Ali Tuna

        EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 90+4 Alaaddin Okumuş), Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, Charisis (Dk. 87 Caktas), Bartuğ Elmaz (Dk. 64 Kvet), Koita, Azizbek (Dk. 64 Njie), Manaj

        VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Salih Dursun (Dk. 68 Nazım Sangere), Koray Günter, Veseli, Paoletti (Dk. 57 Rohden), Bertolacci, Emre Mor, Eysseric, Güven Yalçın (Dk. 57 Mendes), Lasagna (Markao)

        Gol: Dk. 89 Manaj (EMS Yapı Sivasspor)

        Sarı kartlar: Dk. 18 Bertolacci, Dk. 71 Eysseric, Dk. 75 Koray Günter, Veseli (Maç bittikten sonra) (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 76 Uğur Çiftçi (EMS Yapı Sivasspor)

        SİVAS

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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