Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:BGGrup 4 Eylül
Hakemler: Turgut Doman, Esat Sancaktar, Ali Tuna
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, Charisis, Bartuğ Elmaz, Koita, Azizbek, Manaj
VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Salih Dursun, Koray Günter, Veseli, Paoletti, Bertolacci, Emre Mor, Eysseric, Güven Yalçın, Lasagna
Sarı kart: Dk. 18 Bertolacci (VavaCars Fatih Karagümrük)
SİVAS
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.