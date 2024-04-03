Seçim sonrası dolandırıcılardan emeklilere yönelik 'enflasyonla mücadele' tuzağı

31 MART Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından dolandırıcılar, başta enflasyonu kullanarak emeklileri hedef almaya başladı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefer Darıcı, "Dolandırıcılar gündeme ilişkin kamuoyunun da nabzını tutarak dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirmek için çaba sarf ediyorlar. Son süreç itibarıyla baktığımız zaman seçimlerin hemen ardından da emeklilere yönelik birçok bu tarzda dolandırıcılık faaliyetinde bulunduklarını görüyoruz" dedi.

Son zamanlarda başta sosyal medya olmak üzere, cep telefonlarına gelen bazı mesajlar vatandaşların dolandırıcıların tuzağına düşmesine neden oluyor. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden sonra dolandırıcılar enflasyon ve promosyon gibi konularla emeklileri dolandırmaya yönelik çeşitli yöntemlere başvuruyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ismi ile emeklilere 'enflasyonla mücadele' kapsamında 'geri ödemesiz devlet desteği' gibi konular kullanılarak dolandırıcılık mesajları atılıyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, "Gündeme ilişkin de kamuoyunun da nabzını tutarak dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirmek için çaba sarf ediyorlar. Bu noktada özellikle insanların haberlerden, televizyonlardan takip ettikleri gündeme ilişkin başlıkları, sosyal medyadan takip ettikleri içeriklere yönelik oltalama eylemlerinde bulunuyorlar ve bu tarzdaki durumlarda bu takip edilen gündeme ilişkin gelen mesajlar kişilerin halihazırda zaten haberlerde izledikleri zaten sosyal medyada gördükleri içeriklere yönelik olduğu için de bu oltalama durumu çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşebiliyor. Dolandırıcılar amaçlarına ulaşabiliyor" dedi.