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        Seçim sonrası dolandırıcılardan emeklilere yönelik 'enflasyonla mücadele' tuzağı

        31 MART Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından dolandırıcılar, başta enflasyonu kullanarak emeklileri hedef almaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 10:57 Güncelleme: 03.04.2024 - 11:00
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        Seçim sonrası dolandırıcılardan emeklilere yönelik 'enflasyonla mücadele' tuzağı
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        31 MART Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından dolandırıcılar, başta enflasyonu kullanarak emeklileri hedef almaya başladı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefer Darıcı, "Dolandırıcılar gündeme ilişkin kamuoyunun da nabzını tutarak dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirmek için çaba sarf ediyorlar. Son süreç itibarıyla baktığımız zaman seçimlerin hemen ardından da emeklilere yönelik birçok bu tarzda dolandırıcılık faaliyetinde bulunduklarını görüyoruz" dedi.

        Son zamanlarda başta sosyal medya olmak üzere, cep telefonlarına gelen bazı mesajlar vatandaşların dolandırıcıların tuzağına düşmesine neden oluyor. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden sonra dolandırıcılar enflasyon ve promosyon gibi konularla emeklileri dolandırmaya yönelik çeşitli yöntemlere başvuruyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ismi ile emeklilere 'enflasyonla mücadele' kapsamında 'geri ödemesiz devlet desteği' gibi konular kullanılarak dolandırıcılık mesajları atılıyor.

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, "Gündeme ilişkin de kamuoyunun da nabzını tutarak dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirmek için çaba sarf ediyorlar. Bu noktada özellikle insanların haberlerden, televizyonlardan takip ettikleri gündeme ilişkin başlıkları, sosyal medyadan takip ettikleri içeriklere yönelik oltalama eylemlerinde bulunuyorlar ve bu tarzdaki durumlarda bu takip edilen gündeme ilişkin gelen mesajlar kişilerin halihazırda zaten haberlerde izledikleri zaten sosyal medyada gördükleri içeriklere yönelik olduğu için de bu oltalama durumu çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşebiliyor. Dolandırıcılar amaçlarına ulaşabiliyor" dedi.

        'ÖZELLİKLE CEP TELEFONUNA GELEN MESAJLAR SIKINTI OLUŞTURUYOR'

        Dolandırıcıların daha çok emeklilere yönelik eylemleri olduğunu da sözlerine ekleyen Doç. Dr. Darıcı, "Özellikle son süreç itibarıyla baktığımız zaman seçimlerin hemen ardından da emeklilere yönelik birçok bu tarzda dolandırıcılık faaliyetinde bulunduklarını görüyoruz ve çeşitli mesajlar geldiğini görüyoruz. Dolandırıcıların en son gönderdikleri mesajların içerisindeyse özellikle enflasyonla mücadele kapsamında Türkiye'nin ekonomik durumuyla ilgili içeriklerin olduğunu da görüyorsunuz ve bu enflasyonla mücadele kapsamında bu mücadelenin unsurlarını kullanmakla alakalı mailler ve mesajlar gönderdiklerini, özellikle cep mesajlarının, bu bağlamda ciddi sıkıntı oluşturduğunu görüyoruz. Burada özellikle şuna dikkat edilmesi gerekiyor. Geri ödeme, herhangi bir ödemenin geri alınması vesaire gibi durumlarda mutlaka ve mutlaka ilgili bakanlıkların, ilgili kurumların orijinal web sitelerini takip etmeleri, ilgili bakanlıklardan doğrudan bilgi edinmeleri, ilgili kurumların internet sitelerinden veya diğer açıklamalarından yola çıkarak takip etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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