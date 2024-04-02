Köyün ilk kadın muhtarı Kazakistanlı Anastassiya oldu
SİVAS'ın Divriği ilçesinde 10 yıl önce Derviş Metin ile dünyaevine giren ve ilçeye bağlı Karakuzulu köyüne yerleşen Kazakistanlı Anastassiya Metin (40), köyün ilk kadın muhtarı oldu.
SİVAS’ın Divriği ilçesinde 10 yıl önce Derviş Metin ile dünyaevine giren ve ilçeye bağlı Karakuzulu köyüne yerleşen Kazakistanlı Anastassiya Metin (40), köyün ilk kadın muhtarı oldu.
Sivas'ın Divriği ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki Karakuzulu köyünde yaşayan Derviş Metin 10 yıl önce dozer operatörü olarak çalıştığı Kazakistan’da Anastassiya ile tanıştı. Evlenmeye karar veren çift, Divriği ilçesine bağlı Karakuzulu köyünde yaşamaya başladı. Veteriner Fakültesi mezunu olan Anastassiya, köylülerin yoğun isteğiyle muhtar adayı oldu. 15 hanenin ve 30 seçmenin bulunduğu köyde 2'si kadın 3 kişi muhtarlık için yarıştı. Anastassiya Metin, kullanılan 22 oydan 11'ini alarak muhtar seçilirken, eski muhtarın eşi Gülhan Korkmaz 3, diğer aday Bayram Korkmaz ise 7 oy aldı. Seçimlerde 1 oy geçersiz sayıldı.
'HİZMET İÇİN ADAY OLDUM VE KAZANDIM'
Köyde yaşamaktan mutlu olduğunu söyleyen Kazakistanlı Anastassiya Metin, "Kazakistan'dan 10 yıl önce evlilik sonrası buraya geldim. Köye hizmet edebilmek için muhtarlığa adaylığımı koydum. Köyde çok fazla yapılacak işimiz var. Asfalt ve elektrik sorunu yaşıyoruz. Altyapı sıkıntımız, muhtar binamız yoktur. Hizmet için muhtar adayı oldum ve kazandım" dedi.
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