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        Sivas Belediye Başkanı seçilen Uzun'dan çiçek yerine şehit ailelerine bağış çağrısı

        Resmi olmayan sonuçlara göre BBP'ten Sivas Belediye Başkanlığına seçilen Dr. Adem Uzun, tebrik amacıyla çiçek göndereceklere şehit aileleri için bağış yapmaları çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 15:55 Güncelleme: 02.04.2024 - 15:55
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        Sivas Belediye Başkanı seçilen Uzun'dan çiçek yerine şehit ailelerine bağış çağrısı
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        Resmi olmayan sonuçlara göre BBP'ten Sivas Belediye Başkanlığına seçilen Dr. Adem Uzun, tebrik amacıyla çiçek göndereceklere şehit aileleri için bağış yapmaları çağrısında bulundu.

        Uzun, yazılı açıklamasında, 4 Nisan saat 13.00'te mazbatasını alacağını belirtti.

        Aynı gün saat 14.00'de ise Sivas Belediyesi'nde devir teslim töreninin düzenleneceğini aktaran Uzun, "Tebrik amacıyla çiçek gönderilmemesini talep ediyorum. Bir gazi çocuğu olarak bizlere çiçek göndermek yerine Şehit Aileleri Derneğimize bağış yapılmasını rica ederim." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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