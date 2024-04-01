Sivas'ta silahla yaraladığı eşini rehin alan kişi polise teslim oldu

Yaraladığı eşini bir süre rehin alan T.Ö, polislerin çabasıyla ikna edilerek elindeki silahı ve eşini bıraktı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İddiaya göre T.Ö, Yeşilyurt Mahallesi Sultan Şehir Bulvarı'nda karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi G.Ö. ile tartışmaya başladı.

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