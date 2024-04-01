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        Sivas'ta silahla yaraladığı eşini rehin alan kişi polise teslim oldu

        Sivas'ta boşanma aşamasında olduğu eşini tabancayla yaraladıktan sonra rehin alan koca, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 17:08 Güncelleme: 01.04.2024 - 17:08
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        Sivas'ta silahla yaraladığı eşini rehin alan kişi polise teslim oldu
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        Sivas'ta boşanma aşamasında olduğu eşini tabancayla yaraladıktan sonra rehin alan koca, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

        İddiaya göre T.Ö, Yeşilyurt Mahallesi Sultan Şehir Bulvarı'nda karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi G.Ö. ile tartışmaya başladı.

        Tartışmanın ardından T.Ö, silahla ateş ederek eşini bacağından yaraladı.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Yaraladığı eşini bir süre rehin alan T.Ö, polislerin çabasıyla ikna edilerek elindeki silahı ve eşini bıraktı.

        G.Ö. ambulansla hastaneye götürülürken, T.Ö. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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