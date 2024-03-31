AK Parti'li Güler: Yüzde 80'in üzerinde bir oy katılımı olacağını tahmin ediyorum

AKParti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ta oyunu kullanıp, "Yüzde 80'in üzerinde bir oy katılımı olacağını tahmin ediyorum" dedi.

Abdullah Güler, Sivas'ta Rauf Orbay İlkokulu'nda oyunu kullandı. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verdikten sonra gazetecilere konuşan Güler, "Güvenli bir ortamdayız, herhangi bir olumsuzluk yok. Gayet sakin bir ortamda, huzurlu bir ortamda aziz milletimiz, şu anda sandık başında. Biz de sabahtan itibaren bazı okullarımızı ziyaret ediyoruz. Orada da hemşerilerimizle, vatandaşlarımızla görüştüğümüzde gayet rahat bir ortam içerisinde oylarını kullandıklarını ifade ettiler. Yüksek Seçim Kurulu Başkanımız da biraz önce açıklama yaptı. Yine ülkemizin tamamında, 81 ilimizde, 922 ilçemizde ve 384 beldemizde devam eden belediye seçimleriyle ilgili ve yine köylerimizde güvenli ve huzurlu bir ortamda seçimlerin devam ettiğini görüyoruz. Zaten 1950 yılında çok partili hayatla beraber başlayan süreç içerisinde Yüksek Seçim Kurulu'nun belli bir geleneği var. Kendi usulleri dairesi içerisinde iyi bir çalışma yürütüyorlar. Aziz milletimize, vatandaşlarımıza oylarını mutlaka kullanmalarını istirham ediyorum" dedi.