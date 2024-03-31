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        AK Parti'li Güler: Yüzde 80'in üzerinde bir oy katılımı olacağını tahmin ediyorum

        AKParti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ta oyunu kullanıp, "Yüzde 80'in üzerinde bir oy katılımı olacağını tahmin ediyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 12:59 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:00
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        AK Parti'li Güler: Yüzde 80'in üzerinde bir oy katılımı olacağını tahmin ediyorum
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        AKParti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ta oyunu kullanıp, "Yüzde 80'in üzerinde bir oy katılımı olacağını tahmin ediyorum" dedi.

        Abdullah Güler, Sivas'ta Rauf Orbay İlkokulu'nda oyunu kullandı. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verdikten sonra gazetecilere konuşan Güler, "Güvenli bir ortamdayız, herhangi bir olumsuzluk yok. Gayet sakin bir ortamda, huzurlu bir ortamda aziz milletimiz, şu anda sandık başında. Biz de sabahtan itibaren bazı okullarımızı ziyaret ediyoruz. Orada da hemşerilerimizle, vatandaşlarımızla görüştüğümüzde gayet rahat bir ortam içerisinde oylarını kullandıklarını ifade ettiler. Yüksek Seçim Kurulu Başkanımız da biraz önce açıklama yaptı. Yine ülkemizin tamamında, 81 ilimizde, 922 ilçemizde ve 384 beldemizde devam eden belediye seçimleriyle ilgili ve yine köylerimizde güvenli ve huzurlu bir ortamda seçimlerin devam ettiğini görüyoruz. Zaten 1950 yılında çok partili hayatla beraber başlayan süreç içerisinde Yüksek Seçim Kurulu'nun belli bir geleneği var. Kendi usulleri dairesi içerisinde iyi bir çalışma yürütüyorlar. Aziz milletimize, vatandaşlarımıza oylarını mutlaka kullanmalarını istirham ediyorum" dedi.

        'ÖĞLEDEN SONRA ARTACAKTIR'

        Güler, "Bütün vatandaşlarımızı, demokrasinin en önemli ögesi olan oy verme, sandık başına gitme, oy tercihlerinde bulunmalarını mutlaka istirham ediyorum. Oylarını kullansınlar. Aziz milletimizin bu konulardaki tercihleri de başımızın üstünde yeri vardır. Ülkemizin demokrasi adına da inşallah bu seçimleri güvenli, sağlıklı, huzurlu ortamda bitirmiş olacağız. Sivas'ta ramazan ayında sabahtan itibaren okulları geziyoruz. Tabii ramazanın da vermiş olduğu bir ağırlık var. Tahmin ediyorum öğleden sonra bu artacaktır. Ama buna rağmen bile bu saate kadar kullanılan oyların, 40-350 seçmenin bulunduğu sandıklarda, şu ana kadar 80-90-100 civarında oy kullanıldığını bize ifade ettiler. Bu da iyi bir rakam. Tahmin ediyorum öğleden sonra da bu artacaktır. Yüzde 80'in üzerinde bir oy katılımı olacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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