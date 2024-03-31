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        Sivas'ta demir korkuluklara çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde hafif ticari aracın köprü demirlerine çarpması sonucu ağır yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 08:46 Güncelleme: 31.03.2024 - 08:46
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        Sivas'ta demir korkuluklara çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde hafif ticari aracın köprü demirlerine çarpması sonucu ağır yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        E.Ş. (23) yönetimindeki 34 GM 5881 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Yukarıkale Mahallesi yakınlarında köprünün demir korkuluklarına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki İ.Ş. (17) Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hayati tehlikeleri bulunan yaralılar, ardından Sivas'taki bir hastaneye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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