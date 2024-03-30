Gemerek'te çocuklar ve cami cemaati iftarda buluştu
Sivas'ın Gemerek ilçesinde çocuklar ve cami cemaati iftarda bir araya geldi.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde çocuklar ve cami cemaati iftarda bir araya geldi.
Merkez Cami bahçesinde hayırseverler tarafından düzenlenen iftar programında çocuklar ve camiye gelen vatandaşlar iftar yaptı.
Programa katılan İlçe Müftüsü Harun Kılıç, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Güzel bir ortamda çocuklarımız ile bir arada iftar yapmanın mutluluğunu yaşadık. İftardan sonra da hep birlikte teravih namazımızı kıldık. Ramazan ayının huzurunu ve mutluluğunu bu şekilde yaşamış olduk." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.