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        Gemerek'te çocuklar ve cami cemaati iftarda buluştu

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde çocuklar ve cami cemaati iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 11:04 Güncelleme: 30.03.2024 - 11:04
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        Gemerek'te çocuklar ve cami cemaati iftarda buluştu
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        Sivas'ın Gemerek ilçesinde çocuklar ve cami cemaati iftarda bir araya geldi.

        Merkez Cami bahçesinde hayırseverler tarafından düzenlenen iftar programında çocuklar ve camiye gelen vatandaşlar iftar yaptı.

        Programa katılan İlçe Müftüsü Harun Kılıç, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Güzel bir ortamda çocuklarımız ile bir arada iftar yapmanın mutluluğunu yaşadık. İftardan sonra da hep birlikte teravih namazımızı kıldık. Ramazan ayının huzurunu ve mutluluğunu bu şekilde yaşamış olduk." ifadelerini kullandı.

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