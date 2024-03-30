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        Destici: İlkeli şeffaf ve temiz bir belediye vadediyoruz

        BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz Büyük Birlik Partisi'yiz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 17:17 Güncelleme: 30.03.2024 - 17:20
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        Destici: İlkeli şeffaf ve temiz bir belediye vadediyoruz
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        BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Biz Büyük Birlik Partisi'yiz. Bunun için diyoruz ki; ilkeli, şeffaf ve temiz bir belediye vadediyoruz" dedi.

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi, partisinin ilçe başkanlığı tarafından düzenlenen mitinge katılmak üzere Sivas’ın Şarkışla ilçesine geldi. Mitinge, BBP il ve ilçe yönetimi ile çok sayıda kişi katıldı. Burada ilçe halkına seslenen Destici, yarın yapılacak olan seçimlerde partisinin Şarkışla Belediye Başkan Adayı Kasım Gültekin’e destek istedi. Seçimlerin tüm siyasi partilere hayırlı olmasını dileyen Destici, “Biz Büyük Birlik Partisi'yiz. Bunun için diyoruz ki ilkeli, şeffaf ve temiz bir belediye vadediyoruz. Zaten geçtiğimiz dönemde aynen bu şekilde olduğu gibi, şeffaf ve temiz bir belediyecilik yapan Kasım Gültekin kardeşimizle, sizlerin karşınızdayız. Biz Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Biliyorsunuz ittifak genel seçimlerde bütün seçim çevrelerini kapsıyor. Ama yerel seçimlerde ittifak olunan yerler var. Ayrı ayrı girilen yerler var, büyükşehir belediye başkanlıklarında ittifak halindeyiz. Büyükşehirlerin ilçelerinde ittifak ettiklerimiz var, etmediklerimiz var. Her partinin kendi adayıyla girdiği var. Örneğin Sivas'ta bizim de belediye başkan adayımız var, AK Parti'nin de var. Ama inşallah dün açıklanan anketlerde de gördük. Sivas'ı kazanıyoruz ve şehit liderimiz Muhsin Başkanımızın emanetini geri alıyoruz ve tekrar Büyük Birlik hizmetleriyle buluşturuyoruz" diye konuştu.

        'ŞARKIŞLA'YI BBP'YE BIRAKTIKLARI İÇİN CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

        AK Parti’nin Şarkışla ilçesinden aday çıkarmamasına vurgu yapan Destici, “Şarkışla'da da başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ittifak, Şarkışla'mızın Büyük Birlik Partimize bırakılması konusunda bizim talebimizi ve isteğimizi geri çevirmedi ve Şarkışla'dan adayını çekerek Büyük Birlik Partisi'ni desteklediğini açıkladı. Ben buradan AK Parti’li kardeşlerime, bu nezaketi gösteren Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti kadrolarına sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. İnşallah bu iki büyük gücün birleşmesiyle Şarkışla'da tarihi bir sonuç çıkacak ve Allah’ın izniyle yüzde 70’in üzerinde bir oyla Kasım Gültekin belediye başkanı seçilecektir" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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