Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları Zara'da anıldı

Polat, Yazıcıoğlu ile aynı olayda hayatlarını kaybeden Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, Kaya İstektepe ve gazeteci İsmail Güneş'i de rahmetle andıklarını ifade ederek, programa katılanlara teşekkür etti.

BBP Zara İlçe Başkanlığı tarafından Zara Merkez Camii'ndeki mevlitte şehitler için dua edildi, ikramda bulunuldu.

Sivas'ın Zara ilçesinde, helikopter kazasında yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler için mevlit programı düzenlendi.

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