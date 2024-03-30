Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi iftar programı düzenledi

İftar programında emeği geçenlere teşekkür eden Işıkver, "Rahmet ve bereket ayı ramazanın ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Okul Müdürü Ali Işıkver, geleneksel iftar programını bu ramazan ayında da öğretmenler, personel, öğrenciler ve okul aile birliğinin katkılarıyla yaptıklarını söyledi.

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