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        Futbol: Hazırlık maçı

        EMS Yapı Sivasspor, milli arada TFF 3. Lig ekiplerinden Sivas Dört Eylül Futbol AŞ ile yaptığı hazırlık maçını 3-0 kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 18:32 Güncelleme: 28.03.2024 - 18:32
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        Futbol: Hazırlık maçı
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        EMS Yapı Sivasspor, milli arada TFF 3. Lig ekiplerinden Sivas Dört Eylül Futbol AŞ ile yaptığı hazırlık maçını 3-0 kazandı.

        Sivasspor Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Ankara bölgesi hakemlerinden Burak Olcar yönetirken, yardımcılıklarını ise Azad İlhan ve Faruk Yağlı yaptı.

        Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, hazırlık maçında Nikolic, Alaaddin Okumuş, Mehmet Albayrak, Caner Osmanpaşa, Yusuf Çağlar Kefkir, Erdem Güleç, Mijo Caktas, Kerem Atakan Kesgin, Burak Kapacak, Emre Gökay, N'Jie ilk 11'ini sahaya sürdü.

        Kırmızı-beyazlı takımın gollerini 9. dakikada Emre Gökay, 63. dakikada penaltıdan N’Jie ve 67. dakikada Alaaddin Okumuş kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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