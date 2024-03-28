Şarkışla'da sis etkili oldu

İlçedeki yoğun sis, dron ile de görüntülendi.

Trafik ekipleri de yoğun sis nedeniyle bazı noktalarda önlem aldı.

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