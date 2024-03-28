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        Şarkışla'da sis etkili oldu

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15-20 metreye kadar düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 10:37 Güncelleme: 28.03.2024 - 10:37
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        Şarkışla'da sis etkili oldu
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15-20 metreye kadar düştü.

        İlçede sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle araçlar trafikte kontrollü seyretti.

        Trafik ekipleri de yoğun sis nedeniyle bazı noktalarda önlem aldı.

        İlçedeki yoğun sis, dron ile de görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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