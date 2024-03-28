Şarkışla'da sis etkili oldu
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15-20 metreye kadar düştü.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15-20 metreye kadar düştü.
İlçede sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle araçlar trafikte kontrollü seyretti.
Trafik ekipleri de yoğun sis nedeniyle bazı noktalarda önlem aldı.
İlçedeki yoğun sis, dron ile de görüntülendi.
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